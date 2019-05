Thiem vor Turnier in Rom: "Es gibt nur Horrorlose"

Mit bereits 2.105 Punkten in diesem Jahr, einem Einzel-Semifinale und einem Doppel-Endspiel im Gepäck ist Dominic Thiem noch am späten Sonntagabend aus Madrid nach Rom abgereist. Im unbarmherzigen Reisestress eines Tennisprofis geht es nach Madrid schon in der "Ewigen Stadt" weiter. Für Thiem wird es die Generalprobe für sein großes Saisonziel French Open, denn in Lyon tritt er nun fix nicht an.

Am Montag stand für Thiem in Rom, wo er im Vorjahr schon in Runde zwei ausgeschieden war, einmal ausschlafen und dann ein Training mit seinem Doppelpartner von Madrid, Diego Schwartzman, auf dem Programm. " Rom ist wieder komplett anders, komplett andere Bedingungen. Die Bälle fliegen sicher anders dort. Es ist wichtig, dass ich eine gute Trainingseinheit habe."