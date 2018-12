Thiem verliert bei Einladungsturnier in Abu Dhabi

Den Jahresausklang in Abu Dhabi hat sich Dominic Thiem wohl erfolgreicher erhofft: Österreichs Tennis-Ass unterlag bei der "Mubadala World Tennis Championship" in der ersten Runde gegen Karen Khachanov klar mit 6:7 und 3:6. Für Thiem geht es damit am Freitag gegen den Südkoreaner Chung Hyeon, der zuvor gegen Kevin Anderson unterlag. Der Sieger dieser Partie trifft dann am Samstag im Spiel um Platz drei auf Rafael Nadal.