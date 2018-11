Thiem übt sich nach dem „Drecksspiel“ in Selbstkritik

Unabhängig vom Ausgang am Donnerstag bleibt der Saisonabschluss der besten acht Profis nicht das Lieblingsturnier des Österreichers. Bei seinem dritten Antreten in London stehen insgesamt zwei Siegen (2016 Monfils, 2017 Carreño Busta) sechs Niederlagen gegenüber. Damit setzt sich bei Thiem ein Trend fort: Abseits der Grand-Slam-Bewerbe, wo er auch heuer eine solide Bilanz vorweisen kann (Achtelfinale in Melbourne, Viertelfinale in New York, Finale in Paris), fehlen auf der zweitgrößten Turnierbühne die ganz großen Erfolge. „Das ist ganz klar ein Ziel für das kommende Jahr. Bei den Masters-Turnieren habe ich noch zu viele Weltranglistenpunkte liegen lassen“, sagte Thiem bereits vor Turnierstart in London.