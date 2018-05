Thiem steht bei French Open nach Auftaktsieg in Runde zwei

Dominic Thiem steht in Runde zwei der French Open in Paris. Gegen den Weißrussen Ilja Iwaschka setzte sich der Österreicher, der am Wochenende in Lyon seinen 10. Titel auf der ATP-Tour gewonnen und sich damit noch einmal Selbstvertrauen für den Grand Slam in Paris geholt hatte, ohne große Mühen in drei Sätzen mit 6:2,6:4 und 6:1 durch. Sein nächster Gegner ist der Grieche Stefanos Tsitsipas, der Thiem im Viertelfinale von Barcelona eliminiert hatte.

Ebenfalls weiter ist der frühere Weltranglisten-Erste Novak Djokovic. Überraschend ausgeschieden ist dagegen der Vorjahresfinalist Stan Wawrinka, der sich in fünf Sätzen dem Spanier Guillermo Garcia-Lopez geschlagen geben musste.