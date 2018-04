Thiem schlägt Djokovic im Monte-Carlo-Achtelfinale

Dominic Thiem steht erstmals in seiner Karriere im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo. Österreichs bester Tennis-Profi bezwang im Achtelfinale die ehemalige Nummer eins der Welt Novak Djokovic in drei Sätzen - 6:7, 6:2 und 6:3.

Der als Nummer fünf gereihte Thiem trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem topgesetzten Rafael Nadal ( ESP) und Karen Chatschanow (RUS), die im Anschluss begann.

Im Head-to-Head mit Djokovic holte Thiem auf 2:5 auf. Gegen Nadal weist der 24-Jährige eine 2:5-Bilanz auf, gegen Chatschanow hat er noch nie gespielt.