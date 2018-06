Thiem: „Ich habe die Waffen, um ihm wehzutun“

Der 50-jährige Steirer sagt über das Finale: „Thiem hat sein hochgestecktes Ziel erreicht, der Rest ist Draufgabe. Natürlich ist es ihm zu wünschen, dass er gewinnt, aber sollte es heuer nicht passieren, dann wird es eben nächstes Jahr so weit sein. Es ist nun einmal Tatsache, dass Dominic sein größtes Potenzial auf Sand hat. Wenn man sich Rafael Nadal wegdenkt, dann ist er unumstritten die Nummer eins auf diesem Belag. Seine Leistungen sind natürlich gut für das österreichische Tennis und vor allem auch für die beiden Herren-Turniere in Wien im Oktober und in Kitzbühel Ende Juli.“

Das Finale als Etappenziel

Wer Thiem kennt, weiß, dass er kaum zufrieden ist. Weil er weiß, dass Zufriedenheit ein schlimmer Ratgeber ist, der mit einem Ausruhen verbunden ist. Dass mit Nadal ein ganz Großer sein Gegner ist, weiß er ja eh. „Ein unglaublicher Sportsmann, der hier Sensationelles geleistet hat. Dennoch spielt man kein Match, um es zu verlieren.“

Dominic Thiem nennt die Gründe, die ihn zum zweiten österreichischen French-Open-Sieger nach Thomas Muster machen könnten: „Ich habe die Waffen, um ihm wehzutun. Das habe ich heuer in Madrid und im Vorjahr in Rom bewiesen.“ Die Waffen? „Ich muss volles Risiko gehen, wie in den anderen Partien auch. Und darf mir nur wenige Fehler erlauben, aber bisher hat das sehr gut im Verlauf des Turniers geklappt.“ Und es klappt auch im Training, wovon sich gestern spanische Journalisten überzeugen konnten. „Rafa wird Eier brauchen, um Thiem zu schlagen“, sagt einer.

Auch mit dem Centre Court Philippe Chatrier hat Österreichs Topmann seinen Frieden geschlossen, nachdem er vor diesem Turnier erst zwei Mal dort gespielt hat und jeweils ohne Satzgewinn gegen Nadal geblieben war. „Seit meinem Sieg im Achtelfinale gegen Kei Nishikori fühle ich mich dort aber sehr wohl.“

Jetzt zählen nur der Titel, die 2,2 Millionen Euro Preisgeld plus 2000 Ranglisten-Punkte (Thiem wird in jedem Fall Siebenter am Montag sein). „Stolz und zufrieden bin ich erst, wenn Dominic das Finale gewinnt“, sagt Günter Bresnik. Sein Schützling weiß: Er kann am 10. Juni ein Stück österreichische Sportgeschichte schreiben.