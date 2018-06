Thiem und der Lohn harter Arbeit

„Stell’ dich ordentlich hin. Was sollen die Leute von mir denken?“, sagte Günter Bresnik vor acht Jahren zu einem Journalisten, der ein paar Bälle mit Dominic Thiem spielte. „Jetzt hören wir auf, sonst kann der Dominic nicht mehr Tennis spielen.“ Bresniks Ruf war damals schon ein guter, und sein Schützling verlernte es nicht. Im Gegenteil. Zwar scheiterte Thiem damals in der ersten Runde des Juniorenbewerbs, im Jahr darauf stand er schon im Finale.

Schon bei einem Lokalaugenschein in der Südstadt im Dezember 2010 war zu sehen, dass Thiem alle Anlagen hatte, um ein Großer zu werden. „Der schlägt härter als viele Profis“, schrieb der KURIER damals. „Da reift ein Topspieler heran.“

Mit 17 Jahren stand Thiem schon im Junioren-Finale der French Open, er gewann im Dezember 2011 die Orange Bowl. Bresnik rief damals begeistert in der KURIER-Sportredaktion an: „Er ist von den Anlagen her der perfekteste Spieler weltweit in diesem Alter.“

Schon in jüngsten Jahren war der Lichtenwörther einer der Besten des Landes. 2004 und 2005 wurde er KURIER-tele.ring-Talent des Jahres. Danach stellte er einiges um – und verlor mit seiner neuen (einhändigen) Rückhand den Anschluss. Bresnik sagte damals: „Ab jetzt machen wir es gescheit.“ Schon bald setzte sich Thiem durch, obwohl er ein Spätentwickler war und lange mit Darmproblemen kämpfen musste. „Sonst wäre er viel schneller nach oben gekommen“, sagt Vater Wolfgang Thiem, dessen Sohn Tag und Nacht trainierte.

Erstmals so richtig für Aufsehen sorgte der heute 24-Jährige mit seinem Zweitrundensieg über Stan Wawrinka in Madrid, den bis dahin besten Spieler des Jahres 2014. Thomas Muster sagte Stunden danach: „Er hat alle Anlagen“, mahnte aber: „Lasst ihn in Ruhe arbeiten. Hebt ihn nicht zu schnell in den Himmel.“