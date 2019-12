„The Gentle“ machte in London seinem Namen alle Ehre

WM in London. Mensur Suljovic, genannt „the Gentle“, muss die Heimreise antreten. Der Wiener machte am Samstagabend seinem Spitznamen alle Ehre und ließ einer Frau den Vortritt in die 3. Runde der Darts-WM in London. Suljovic unterlag dem weiblichen Publikumsliebling Fallon Sherrock mit 1:3. Und das, obwohl er gleich zu Beginn seiner Favoritenrolle gerecht zu werden schien.

Nach einer 2:0-Führung in Legs verlor Suljovic – die Nummer 11 der Weltrangliste – den Faden und schenkte den ersten Satz noch her. Nachdem er den zweiten für sich entscheiden konnte, wiederholte sich im dritten Satz das Dilemma aus dem ersten. Wieder führte Suljovic 2:0, wieder holte die 25-Jährige aus Milton Keynes den Satz und startet sogleich unter tosendem Jubel mit einem Break in den vierten.

Dort wurde es spannend. Im vierten Leg bei 2:2 warf Suljovic zum vierten Mal in diesem Spiel 180 und war auf dem besten Weg zum Satzsieg. Doch wieder wurde es nichts. In einem heißen Finish bewahrte Sherrock trotz des großen Jubels um jeden ihrer Würfe die Nerven und zog als erste Frau der Geschichte in die Runde der letzten 32 ein.

„Ich habe jetzt zwei der besten Männer der Welt geschlagen, das zeigt, dass wir Frauen es auch aufnehmen können mit den Männern“, jubelte die Engländerin, nachdem sie am Dienstag bereits Landsmann Ted Evetts geschlagen hatte.