Zweiter Sieg im Jahr 2023: Thiem wehrt Ofners Angriff in Estoril ab

Im Achtelfinale trifft Thiem auf US-Talent Ben Shelton. Der 20-Jährige aus Atlanta ist die Nummer 39 der Welt und gewann in der ersten Runde von Estoril gegen den Franzosen Constant Lestienne 7:5, 7:5.

Schon am Montag startete Thiem mit einem Erfolgserlebnis. Im Doppel gewann er mit dem Portugiesen Joao Sousa gegen Shelton/Vale (USA/POR) mit 6:4, 6:2.

Absagen für Monte Carlo

Der erste Klassiker der Sandplatzsaison, das Masters-1.000-Turnier in Monte Carlo in der kommenden Woche, erlebt eine Flut an prominenten Absagen. Am Dienstag wurde bekannt, dass die beiden Spanier Rafael Nadal und Carlos Alcaraz für das Topturnier im Fürstentum abgesagt haben. „Ich bin immer noch nicht bereit, auf höchstem Niveau zu spielen“, schrieb Nadal auf Twitter. Der 36-Jährige hatte sich im Jänner eine Muskelverletzung am Hüftbeuger und an der Leiste zugezogen. An den Folgen leidet der 22-malige Grand-Slam-Sieger noch immer. Zuletzt rutschte Nadal erstmals seit 18 Jahren aus den Top 10 der Weltrangliste.