French Open: Zverev dreht Partie und steht im Achtelfinale

Der 27-Jährige musste am Samstag zwar seine ersten beiden Satzverluste im Turnierverlauf hinnehmen, er kämpfte sich gegen den Niederländer Tallon Griekspoor aber noch zu einem 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)-Sieg .

Nach seinem Happy End im nervenaufreibenden Fünf-Satz-Krimi breitete Alexander Zverev die Arme aus und lächelte erleichtert. Der Olympiasieger hat ein Drittrunden-Aus bei den French Open mit viel Mühe abgewendet und darf seine Titelmission in Paris fortsetzen.

Doch trotz einer wechselhaften Leistung erreichte der Hamburger zum siebten Mal in Folge das Achtelfinale im Stade Roland Garros.

„Wow, ein unglaubliches Match“, sagte Zverev hinterher und lobte seinen ebenfalls tapfer kämpfenden Kontrahenten: „Er ist ein unglaublicher Gegner, sehr gefährlich.“ Für Zverev wäre Griekspoor beinahe zum frühen Stolperstein auf dem Weg zum anvisierten Grand-Slam-Titel in Paris geworden.

Griekspoor, der zwischendurch am rechten Oberschenkel behandelt werden musste, erkämpfte sich auch dank seiner gefährlichen Stoppbälle den fünften Satz - und erwischte dort einen Traumstart mit dem Break zum 1:0. Er baute seine Führung auf 4:1 aus, doch Zverev schlug zurück. Im Match-Tiebreak setzte sich die größere Qualität Zverevs durch.

Sabalenka besiegt Freundin Badosa

Aryna Sabalenka hat derweil das Duell mit ihrer Freundin Paula Badosa klar für sich entschieden. Die Belarussin gewann das „Battle of the Besties“, wie die Veranstalter das Drittrunden-Match beworben hatten, mit 7:5, 6:1. „Es ist immer hart, gegen seine beste Freundin auf der Tour zu spielen“, hatte die Weltranglistenzweite Sabalenka vor dem ersten Aufschlag gesagt: „Ich liebe sie so sehr, sie ist eine große Kämpferin.“

Die Spanierin Badosa sollte später am Tag auch noch im Mixed-Doppel mit Freund Stefanos Tsitsipas spielen, doch ihr Match wurde wie viele andere Doppel-Ansetzungen am Samstag wegen Dauerregens verschoben. Auch Tsitsipas' Doppel-Auftritt mit Bruder Petros fand am Samstag nicht statt.