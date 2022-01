Zverev glaubt an mehrere Corona-Fälle: "Werden nicht getestet"

Kritik

Auch der Australier Bernard Tomic hatte schon in der Qualifikation das Test-Protokoll kritisiert. "Ich kann nicht glauben, dass niemand getestet wird. Sie erlauben den Spielern auf den Platz zu gehen einfach mit Schnelltests in den eigenen Zimmern - keine offiziellen PCR-Tests", hatte Tomic erklärt. Zwei Tage später war er selbst positiv.

Zverev nimmt seinen Schutz laut seinen Aussagen selbst in die Hand. "Ich bin hier, um das Turnier zu spielen. Ich sehe, dass es in Melbourne und in Australien viele Fälle gibt. Ich mache also nicht viel draußen, ich war in keinem einzigen Restaurant", erzählte Zverev. Nur im Hotelzimmer und auf den Plätzen sei er gewesen. "Also mache ich eine Art Bubble für mich selbst, einfach weil ich kein Risiko eingehen will und mir selbst die beste Chance geben will, hier gut abzuschneiden."

Auf die Turnierleitung rund um den seit der Djokovic-Saga sehr schweigsamen Craig Tiley wirft dies neuerlich gar kein gutes Licht. Dem "happy Slam", als der das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres gerne bezeichnet wird, steht möglicherweise wegen seiner Corona-Politik neuerlich Ungemach bevor.