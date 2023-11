Zu kurze Ruhepause: Tennis-Star gibt auf und brüskiert die ATP

Italiens Tennisstar Jannik Sinner tritt beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy nicht zu seinem Achtelfinale an. Das geht aus dem aktualisierten Turnierplan hervor. Der Weltranglisten-Vierte, der sein Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald erst am Donnerstagmorgen nach zwei Uhr beendet hatte, hätte laut Spielplan rund 15 Stunden später erneut antreten müssen. Berichten zufolge hielt das Lager des 22-Jährigen die Ruhepause für zu kurz.

