Wolfgang Thiem: Australian Open nicht vor Anfang Februar

"Fertiges Paket"

Zeit für den 17-fachen Turniersieger Wehwehchen auszuheilen. Die Problematik mit Blasen an der Sohle, die Thiem vor allem in Wien sehr behindert hatte, ist diffizil. Verändert man nur Kleinigkeiten etwa an der Schuheinlage, kann es Einfluss auf andere Körperbereiche haben. "Dann kann es sein, dass dir nicht der Fuß, sondern der Rücken wehtut." Daher sei dies riskant. Grundsätzlich trete dieses Problem mit Blasen bei seinem Sohn seit dessen "16., 17. Lebensjahr immer wieder einmal" auf.

Nach dem erreichten großen Ziel Major-Sieg sieht Wolfgang Thiem seinen älteren Sohn als "fertiges Paket". Die Saison sei unabhängig von den US Open mit den Finali in Australien und beim Masters großartig gewesen. "Er hätte alle drei gewinnen oder verlieren können, so eng liegt es beisammen." Großartige Veränderungen seien nach den Fortschritten in den letzten eineinhalb Jahren nicht mehr nötig. "Er ist jetzt 27. Jetzt musst du schauen, dass du das Paket hegst und pflegst."