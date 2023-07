Wimbledon: Medwedew mit ungewaschenen Haaren weiter

Daniil Medwedew und Holger Rune, die Nummern 3 und 6 des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon, haben am Freitag sicher die dritte Runde erreicht. Medwedew musste sich in der Fortsetzung der am Vorabend wegen Dunkelheit abgebrochenen Partie gegen den Franzosen Adrian Mannarino nicht mehr lange aufhalten. Der Russe gewann 6:3,6:3,7:6(5). Auch der D├Ąne Rune musste nur einmal ins Tiebreak, ehe er als 6:3,7:6(3),6:4-Sieger ├╝ber Roberto Carballes Baena (ESP) feststand.

