Weniger Zuschauer bei French Open: Nadal ist "nicht überrascht"

In Italien dagegen entschied die Regierung am Freitag, entgegen der ursprünglichen Planung beim Sandplatzturnier in Rom während der Halbfinali und Finali am Sonntag und Montag je 1.000 Zuschauer zuzulassen. "1.000 Zuschauer sind besser als keine Zuschauer. Wir vermissen alle die Fans, es ist Teil unseres Sports, vor ihnen und für sie zu spielen. Ich bin froh, dass das passieren wird", sagte der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic. Auch Nadal sagte: "Das ist großartig. Wenn es sicher genug ist, ist das fantastisch."