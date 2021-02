Vor Thiem gegen Kyrgios: Ein Duell in aller Feindschaft

Kein Vorbild

Als Vorbild für die Jugend taugen dennoch eher andere. Oft braucht Kyrgios bei einem Turnier mehr Rackets für eine Runde als seine Gegner bei einem Turniersieg. Dazwischen werden Zuseher oder Offizielle beflegelt. 2015 sagte Kyrgios während eines Spiels seinem Kontrahenten Stan Wawrinka, dass dessen Freundin eine Liaison (jugendfrei übersetzt, Anm.) mit einem anderen Tennisprofi hat. 2019 stand Kyrgios in Socken auf dem Platz, weil er seine Schuhe vergessen hatte. Im selben Jahr warf er in Rom wütend einen Stuhl auf den Platz, in der Vorwoche beim ATP-Cup einen Schläger aus dem Stadion. Zudem gibt’s immer wieder Disqualifikationen, Strafen und Sperren.