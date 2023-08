Der steile Aufstieg von Tennis-Ass Ofner zu Österreichs Nummer 1

Man kann jetzt nicht behaupten, dass Sebastian Ofner den direkten Weg nach Kitzbühel genommen hätte. Für die Teilnahme am prestigeträchtigen Heimturnier hat der Steirer viel auf sich genommen und war 2023 ständig in der Weltgeschichte unterwegs: Vom australischen Canberra bis ins portugiesische Oeiras, von Bengaluru in Indien bis nach Quimper in der Bretagne – Ofner hat sich aus den Niederungen des Welttennis in für ihn ungeahnte Höhen katapultiert.

