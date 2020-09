Vor dem US-Open-Viertelfinale: Thiems einsamer Erfolgslauf

Eigentlich sollte das für Dominic Thiem Routine sein. Bereits zum siebenten Mal steht der Niederösterreicher im Viertelfinale bei einem Major-Turnier, zum zweiten Mal gelang dies bei den US Open (siehe Grafik unten). Heute trifft er auf den 21-jährigen Australier Alex de Minaur.

Doch die US Open 2020 sind alles andere als normal. Zum einen sind die Top-Stars Rafael Nadal (ESP) und Roger Federer (SUI) gar nicht nach New York gereist. Dann wurde Novak Djokovic disqualifiziert, die Nummer 1 hatte einer Linienrichterin einen Ball an den Hals geschossen. Und dann sind da noch die Corona-Maßnahmen. Zuschauer müssen draußen bleiben, die Spieler pendeln zwischen Hotel und Platz und bleiben unter sich.