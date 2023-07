Von Vilas bis Weissborn: Ein Streif-Zug durchs Kitzbüheler Tennisfest

4

Mal siegte der Argentinier Guillermo Vilas. Mit seinen Triumphen 1977, 1980, 1982 und 1983 ist der vierfache Grand-Slam-Sieger Rekordhalter in Kitzbühel. Einmal war Vilas so richtig majestätisch unterwegs, als er sich im Schlosshotel Lebenberg mit Caroline von Monaco einquartierte. Nicht der einzige Star, der in dieser Phase eintanzte. „Das war ein richtig familiäres Turnier. Und da die Stars ohne Gattinnen unterwegs waren, verbrachte man oft auch die Abende miteinander“, erinnert sich Hans Kary, ein Pionier im heimischen Tennis. Der 74-Jährige meint damit wohl auch Nächte. „Adriano Panatta war fast nur im Casino“, sagt Kary. 1975 gewann der Italiener das Turnier.