US-Tennis-Star Isner schießt scharf gegen die ATP-Bosse

Die Kritik an der Vereinigung der Tennis-Herren-Profis ATP ist an sich nichts Neues. In den vergangenen Monaten lieferte sich die Nummer eins der Welt Novak Djokovic einige Gefechte mit den ATP-Bossen, auch andere prominente Spieler wie Alexander Zverev äußerten ihre Unzufriedenheit mit der Arbeit der Vereinigung. Nun schlug auch der derzeit in der Weltrangliste bestplatzierte US-amerikanische Spieler, John Isner, in dieselbe Kerbe und schoss scharf gegen die ATP.

In einer Reihe zusammenhängender Messages schilderte er auf seinem Twitter-Profil die Missstände in der Vereinigung. "Die ATP ist ein kaputtes System. Spieler und Turniere sollten als 'Partner' zusammenarbeiten, aber Kürzungen von 60 Prozent beim Budget bzw. 80 Prozent beim Preisgeld für den Sieger bei einem der größten Events, das TV, Daten und Sponsoren sicher in der Tasche hat - das hat rein gar nichts mit einer Partnerschaft zu tun", schrieb der Routinier und bezog sich dabei konkret auf das Masters-Turnier in Miami, das am 22. März beginnen soll.

"Wie wär's damit, wenn die Turniere offenlegen, wie viel sie einnehmen und man anschließend entsprechende Anpassungen vornehmen würde? Ich bin der Meinung, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass wir dies nicht tun. Wie kann das überhaupt einen Sinn ergeben?", fragt sich der Aufschlag-Riese.