US Open: Titelverteidigerin Naomi Osaka kampflos in dritte Runde

Titelverteidigerin Naomi Osaka ist kampflos in die dritte Runde der US Open eingezogen. Die 23-jährige Japanerin musste am Mittwoch in New York nicht zu ihrem Zweitrunden-Match antreten, weil ihre serbische Gegnerin Olga Danilovic aus medizinischen Gründen zurückzog. Die Weltranglisten-Dritte Osaka zählt beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zu den Favoritinnen. In der dritten Runde trifft Osaka jetzt auf die Estin Kaia Kanepi oder die Kanadierin Leylah Fernandez.