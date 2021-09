US-Open-Titel: Auch die Queen gratulierte Tennis-Jungstar Raducanu

Euphorie in Großbritannien

Nach dem sensationellen Erfolg herrscht große Euphorie in Raducanus Heimat Großbritannien. Selbst Queen Elizabeth gratulierte der jungen Grand-Slam-Siegerin. „Das ist ein beeindruckender Erfolg in einem so jungen Alter und ein Beleg für harte Arbeit und Einsatz“, schrieb die Queen am Samstagabend in einer Aussendung. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihre herausragende Leistung und die ihrer Gegnerin Leylah Fernandez die nächste Generation Tennisspieler inspirieren wird.“