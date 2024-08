Historisches in New York: Brite gewann längstes US-Open-Match der Geschichte

Der Brite Daniel Evans hat den Russen Karen Chatschanow im bis dato längsten US-Open-Match der Profi-Ära (seit 1968) mit 6:7(6),7:6(2),7:6(4),4:6,6:4 besiegt und ist in die zweite Runde eingezogen. Fünf Stunden und 35 Minuten dauerte das Spiel am Dienstag (Ortszeit) in New York, was den bisherigen Rekord von 5:26 Stunden von 1992 übertraf. Damals besiegte der Schwede Stefan Edberg im Halbfinale den US-Amerikaner Michael Chang.