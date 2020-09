US Open: Dominic Thiem schenkt sich dritte Runde zum Geburtstag

Nun gegen Cilic

Sportlich hingegen lief es, Satz zwei wurde mit 6:3 abgehakt, im dritten lag Thiem bald 3:0 in Führung und nach zwei Stunden und einem 6:3, 6:3, 6:2 war auch die zweite Aufgabe vom Niederösterreicher mit einem Hakerl versehen.

Nun steht er schon zum sechsten Mal in der dritten Runde der US Open, so oft wie bei keinem anderen Grand-Slam-Turnier. Nächster Gegner ist der Kroate Marin Cilic, der den Slowaken Norbert Gombos entfernte - 6:3, 1:6, 7:6 (2), 7:5 hieß es nach drei Stunden. Im Head-to-Head führt Thiem nach zwei Hartplatzduellen 2:0.