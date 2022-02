Nun ist es fix: Dominic Thiem wird in Südamerika nicht mehr ins Turniergeschehen eingreifen. Neben den Cordoba Open hat sich der Niederösterreicher auch von den Argentina Open, Rio Open und Chile Open zurückgezogen. Der 28-Jährige will nun versuchen, sein Comeback im März, beim Turnier in Indian Wells, zu geben.

Thiem spürte Schmerzen zwischen seinen Knöcheln in seiner rechten Hand und konnte infolgedessen die letzten Tage nicht trainieren. Auf Anraten seines Arztes wird er am Montag schrittweise wieder ins Training einsteigen.