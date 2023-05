Überraschung in Madrid: Ein Chinese ist die Sensation

Als Li Na 2011 die French Open gewann und endgültig in der Weltspitze landete, öffnete sich in China endgültig ein neuer Markt. Tennis hatte auf einmal Hochsaison. Mit etwas Verspätung spielen sich auch die chinesischen Herren in die Weltspitze. Im Februar holte Wu Yibing in Dallas den ersten ATP-Titel für sein Land, am Dienstag zog Zhang Zhizhen, im Vorjahr als erster Chinese überhaupt in den Top 100, ins Viertelfinale des Masters-1.000-Turniers von Madrid ein.