Überraschung in Monte Carlo: Superstar Djokovic scheitert früh

Die Rückkehr auf die ATP-Tour hatte sich Novak Djokovic gänzlich anders vorgestellt. Nachdem der ungeimpfte Serbe die Top-Turniere in den USA (Indian Wells, Miami) auslassen musste, startete der Australien-Open-Champion beim Masters-1.000-Turnier von Monte Carlo in die Sandplatzsaison.

Im Achtelfinale war am Donnerstag für die Nummer eins nun schon Schluss.