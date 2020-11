Trotz Corona-Lockdown: WTA-Turnier in Linz soll stattfinden

Ihr Pendant in Wien, Herwig Straka, hatte mehrere Zuschauer-Reduktionen hinnehmen müssen, konnte das Erste Bank Open aber noch mit maximal 1.000 Fans gleichzeitig in der Halle durchführen. Sandra Reichel weiß seit Samstag, dass ihr Upper Austria Ladies in Linz ausgerechnet bei der Jubiläums-Auflage zum "Geister-Turnier" werden wird. Das einzige WTA-Turnier Österreichs, das auch weltweit das letzte in diesem Jahr sein wird, geht ohne Fans auf der Linzer Gugl in Szene.

Da Veranstaltungen mit bis zu 100 Spitzensportlern in Innenräumen stattfinden dürfen, ist das zum 30. Mal ausgetragene Event in der Linzer TipsArena auf der Gugl nicht gefährdet. "Wir planen es auf jeden Fall. Ich kenne die Verordnung und muss am Montag noch mit dem Gesundheitsamt in Linz reden, ob wir es eh durchführen dürfen. Das brauche ich Schwarz-auf-Weiß", sagte Reichel im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.