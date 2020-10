Lokalmatadorin Haas erhielt erneut Wildcard für Linz-Turnier

Lokalmatadorin Barbara Haas hat für das Tennis-Turnier der WTA-Tour in Linz in der zweiten November-Woche erneut eine Wildcard erhalten. Das gaben die Turnier-Organisatoren am Freitag bekannt.

Die bisherigen fünf Hauptfeldmatches vor Heimpublikum endeten für die 24-Jährige durchwegs mit Niederlagen. Zuletzt kämpfte sich Haas bei den French Open erfolgreich durch die Qualifikation, in der ersten Hauptrunde zog sie aber gegen Hsieh Su-wei (TPE) in zwei Sätzen den Kürzeren.