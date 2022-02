Tränen in Buenos Aires: Tennis-Star Del Potro hört auf

Mehr als zweieinhalb Jahre nach seiner letzten Partie im Queen's Club in London hat der Argentinier Juan Martin Del Porto beim Turnier in Buenos Aires sein Comeback gegeben. Es war der letzte Auftritt des 33-Jährigen. Nach der 1:6,-3:6-Niederlage gegen Landsmann Federico Delbonis wandte sich Del Potro am Dienstag mit Tränen in den Augen an das Publikum.

„Das ist ein Moment, den ich mir nie gewünscht habe“, sagte der sichtlich bewegte Argentinier. „Meine Gesundheit hat mich an diesen Punkt geführt.“ Er habe ein weiteres Wunder schaffen wollen und alles dafür gegeben. „Ich werde mich für den Rest meines Lebens an diesen Tag erinnern.“