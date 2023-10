Topgesetzt: Tennis-Star Thiem kennt seinen Gegner in Bratislava

Ebenfalls im Hauptfeld ist der Steirer Filip Misolic, er trifft gleich zum Auftakt auf den als Nummer 6 gesetzten Ungarn Zsombor Piros.

Bemerkenswert in der Qualifikation: Der dort topgesetzte Dennis Novak trifft in Runde eins auf den 20-jährigen Sohn von Björn Borg, Leo.

Thiem war zuletzt im Astana-Viertelfinale in drei Sets an Sebastian Ofner gescheitert. Er spielt nach Bratislava in Antwerpen und dann die Erste Bank Open in Wien.