Nach Astana: Worum es für Tennis-Ass Thiem jetzt geht

Für Dominic Thiem hat mit dem Wiedereinstieg auf die ATP Tour in Astana eine wichtige Phase begonnen. Mehr als ein Drittel seiner Punkte hat er im Herbst zu verteidigen, begründet vor allem in den beiden Vorjahres-Halbfinali in Gijon und Antwerpen. Schon in der Davis-Cup-Woche waren ihm die Zähler vom Finaleinzug bei einem Challenger in Rennes aus der Wertung gefallen. Noch ist selbst das Ticket für das Hauptfeld im Jänner bei den Australian Open nicht fixiert.

„Das ist das absolute Mindestziel, da fehlen mir noch rund 100 Punkte. Da will ich nicht, dass das so ist wie heuer, dass ich eine Wildcard brauche und nicht weiß, ob ich drinnen bin.“ Sein eigentliches Vorhaben freilich ist, sich in diesem Jahr ein so gutes Ranking zu erarbeiten, dass er bei allen Turnieren seiner Wahl im Hauptbewerb steht. Speziell für die großen Turniere wie auf Masters-1.000-Ebene etwa nach Wien in Paris müsse er da noch zulegen.