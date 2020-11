Titeljagd in London: Thiem macht bei ATP Finals Lust auf mehr

Nun schlug er in London beim ATP Finale nach Stefanos Tsitsipas auch Rafael Nadal – 7:6, 7:6 in einem sensationellen Match, in dem „Kleinigkeiten entschieden haben“, wie Thiem sagt. Wegen des anschließenden Erfolgs von Tsitsipas gegen Rublew steht er schon fix im Semifinale am Samstag. Heute (15 Uhr/live Sky) geht es gegen den Russen Andrej Rublew noch um den Gruppensieg. Das ATP-Finale ist das letzte Turnier des Jahres, und es gibt einen Vorgeschmack darauf, was der 27-Jährige in den nächsten zwölf Monaten verfolgt.