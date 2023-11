Thiem verliert zum Saisonende knapp, Ofner und Rodionov siegen

Zwei Siege, eine Niederlage für Österreichs-Topspieler. Jener Herr, der nach wie vor das größte Interesse auf sich zieht, hat allerdings verloren: Das Tennisjahr von Dominic Thiem ist am Dienstag zu Ende gegangen.

Der Niederösterreicher musste sich beim 250er-Turnier in Metz, seinem letzten in dieser Saison, im Achtelfinale dem Franzosen Ugo Humbert nach starker Leistung mit 6:7 (5), 6:4, 3:6 geschlagen geben.

Spannung bis zuletzt

Thiem lieferte dem in den vergangenen Wochen in Hochform spielenden Humbert, aktuell Frankreichs Nummer eins, ein spannendes Match über 2:40 Stunden. Er blieb gegen den Weltrangliste-23. geduldig und kämpfte sich immer wieder zurück. Gegen den starken Aufschläger ging es ohne Aufschlagverlust beider Spieler ins Tiebreak, in dem der Lokalmatador aus Metz knapp das bessere Ende für sich hatte.

Im zweiten Satz schaffte der Weltranglisten-95. zwei Breaks und servierte dann souverän zum 6:4 samt Satzgleichstand aus. Im Entscheidungssatz gelang Humbert das Break zum 5:3. Der Franzose wehrte noch einen Thiem-Breakball ab und verwertete den ersten Matchball.