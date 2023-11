Arnautovic freut sich auf "emotionales" Comeback: "Ich bin bereit"

Der Tabellenführer der Serie A, der das Hinspiel vor zwei Wochen in Mailand mit 2:1 gewonnen hatte, wäre mit einem „Dreier“ fix in der K.o.-Phase der Champions League. Arnautovic, der erstmals auf Profi-Klubebene ein Spiel auf österreichischem Boden absolvieren könnte, will sein Scherflein dazu beitragen. Die Muskelzerrung im linken Oberschenkel sei erfolgreich bewältigt.

„Diese sechs Wochen waren eine sehr schwere Zeit für mich. Ich fühle mich mental und physisch gut, es geht mir immer besser. Ich bin bereit“, betonte der Wiener.