Inter-Stürmer Arnautovic brennt auf seine Premiere in Österreich

Für die Startelf ist er wohl noch kein Thema, aber zumindest als Joker könnte er in der Red-Bull-Arena auf der Bank sitzen. Eine Einwechslung wäre auch für Arnautovic etwas ganz Spezielles, hat er in seiner langen Karriere doch noch nie ein Pflichtspiel gegen eine österreichische Profi-Mannschaft bestritten. Sein letztes Bewerbspiel auf heimischem Boden – abgesehen von ÖFB-Länderspielen – hat er am 16. Juni 2006 bestritten. Als gerade einmal 17-Jähriger traf er in der Wiener Liga für den FAC beim 1:1 gegen IC Favoriten. Kurz darauf brach er seine Zelte in Floridsdorf ab und zog in die weite Fußball-Welt. Die erste Station war damals Twente Enschede in den Niederlanden.