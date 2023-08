Arnautovic nach Inter-Transfer: "Vor 13 Jahren war ich ein Hitzkopf"

Für Marko Arnautovic ist die am Mittwochabend verkündete Rückkehr zu Italiens Fußball-Topklub Inter Mailand auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. "Vor 13 Jahren war ich mehr Fan als Spieler", sagte der ÖFB-Rekordteamakteur, der mit 34 Jahren noch die Gelegenheit auf Titel wahrnehmen will. "Ich bin hierher gekommen, um eine Trophäe zu stemmen", sagte der Wiener.

