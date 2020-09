Thiem steht nach Sieg über Cilic im Achtelfinale der US Open

Dominic Thiem hat am Samstag (Ortszeit) mit einer überwiegend starken Leistung das Achtelfinale der mit 53,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York komplettiert. Der 27-jährige besiegte den kroatischen Ex-US-Open-Champ Marin Cilic in der dritten Runde nach 2:28 Stunden mit 6:2,6:2,3:6,6:3.

Die ersten beiden Sätze dominierte der Niederösterreicher klar. Im dritten Satz musste er nach den ersten Breakbällen für Cilic auch das erste Break hinnehmen. Nach dem ersten Satzverlust im Turnier machte Thiem im vierten Durchgang aber dennoch alles klar.