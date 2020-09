"Einer der Besten": Thiems Duell mit Grand-Slam-Champion Cilic

„Wichtig ist, dass Dominic in den ersten Runden wenig Kraft gelassen hat“, sagt Ex-Profi und Servus-TV-Kommentator Alexander Antonitsch. Und hier würde schon der große Vorteil für Thiem liegen. Österreichs Ass hat bislang nicht ganz vier Stunden gespielt, der bald 32-jährige Cilic zweieinhalb Stunden länger. Antonitsch: „Dominic muss Cilic im Spiel halten, bei den Grundlinienduellen ist er der bessere Spieler.“ Was noch für Thiem spricht: Die beiden bisherigen Duelle hat er gewonnen – beide Begegnungen fanden auf Hartplatz statt, demselben Belag wie in New York. 2016 in Brisbane, 2019 in Montreal.