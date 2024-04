Thiem: „Habe aufgehört, mich mit dem Spieler zu vergleichen, der ich war“

Ein Lebenszeichen gab Dominic Thiem schon mit dem Auftaktsieg gegen den Deutschen Max Marterer am Montag von sich. Nicht leichter wird die Aufgabe in der Partie gegen Richard Gasquet , die aufgrund der Regenfälle erst morgen stattfindet.

Vor diesem Achtelfinalspiel gegen den französischen Altmeister, der als „Very Lucky Loser“ aufgrund der Absage des an Nummer vier gesetzten Alejandro Davidovich Fokina dessen Freilos übernehmen durfte, gab der 30-Jährige Entwarnung, was das Handgelenk betrifft. „Ich bin nicht mehr verletzt. Ich habe die letzten beiden Wochen etwas weniger hart trainiert. Ich bin also komplett bereit für das Turnier in Estoril und wir werden sehen, was passiert.“