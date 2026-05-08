Tennis

Siegeszug in Rom: Auch der Regen konnte Potapowa nicht stoppen

Anastasia Potapowa steht beim WTA-Turnier in Rom bereits in der dritten Runde. Die Tschechin Muchova, einst Nr. 8 der Welt, war kein Stolperstein.
Christoph Geiler
08.05.2026, 16:21

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Anastasia Potapowa kam in Rom problemlos eine Mühe weiter

Der Arbeitstag von Anastasia Potapowa beim WTA-Turnier in Rom dauerte länger als erwartet. Aber dafür war nicht ihre Gegnerin in der zweiten Runde verantwortlich. Vielmehr zogen Regenschauer das Spiel in die Länge. 

Auch nach der der Regen-Unterbrechung spielte die Neo-Österreicherin wie aus einem Guss und zog souverän in die dritte Runde ein.

Anastasia Potapowa hat gerade einen Erfolgslauf

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Starker Auftritt

Anastasia Potapowa hatte gegen die Tschechin Karolina Muchova, die als Nummer 11 gesetzt war, keine Probleme und behielt klar die Oberhand. Den ersten Satz gewann die 25-Jährige mit 6:3, im zweiten Satz ließ Potapowa der früheren Nummer 8 der Weltrangliste ebenfalls keine Chance - 6:2.

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Nummer 38 der Welt

Die Formkurve der Österreicherin stimmt, bei den letzten Sandplatz-Turnieren konnte sich Potapowa in Szene setzen. In Madrid stand sie zuletzt im Semifinale, bei den Upper Austria Ladies Linz erreichte Potapowa das Endspiel. In der Weltrangliste scheint sie mittlerweile bereits an 38. Position auf.

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