Siegeszug in Rom: Auch der Regen konnte Potapowa nicht stoppen

Der Arbeitstag von Anastasia Potapowa beim WTA-Turnier in Rom dauerte länger als erwartet. Aber dafür war nicht ihre Gegnerin in der zweiten Runde verantwortlich. Vielmehr zogen Regenschauer das Spiel in die Länge.

Auch nach der der Regen-Unterbrechung spielte die Neo-Österreicherin wie aus einem Guss und zog souverän in die dritte Runde ein.