Jubel in Linz: Neo-Österreicherin Potapowa steht im Finale

Die Siegerliste beim WTA-Turnier in Linz ist reich an prominenten Namen. Von Jana Novotna bis Mary Pierce, von Maria Scharapowa bis Aryna Sabalenka. Nur eine Österreicherin konnte das wichtigste Frauen-Turnier im Lande noch nicht für sich entscheiden.

Die gebürtige Russin, die seit Dezember 2025 für Österreich spielt, zog ins Endspiel ein und trifft dort auf Mirra Andrejewa.

In diesem Jahr könnte diese rot-weiß-rote Durststrecke ein Ende nehmen: Denn Anastasia Potapowa schlägt am Sonntag auf den Turniersieg bei den Upper Austria Ladies Linz auf.

Außenseiterin im Finale

Im Semifinale behielt Potapowa gegen die Kroatin Donna Vekic klar die Oberhand. Nach 80 Minuten setzte sich die Neo-Österreicherin mit 6:4, 6:2 durch. "Ich bin sprachlos, danke für die Unterstützung der Fans. Das bedeutet mir die Welt", sagte Potapowa.

Als Russin hatte die 25-Jährige 2023 das Turnier in Linz bereits gewonnen, nun könnte sie den ersten Turniersieg als Österreicherin feiern.

Mit Mirra Andrejewa wartet freilich eine harte Gegnerin. Die 18-jährige Russin setzte sich am Samstag gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse mit 6:4, 6:1 durch und ist im Endspiel die Favoritin. Andrejewa ist bereits die Nummer 10 der Weltrangliste.