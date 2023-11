WTA Finals: Tennis-Star Pegula ist die erste Halbfinalistin

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula steht bei den WTA Finals in Cancun in Mexiko als erste Halbfinalistin fest. In ihrem zweiten Gruppenspiel besiegte sie die belarussische Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka 6:4,6:3. Es war der zweite Erfolg der 29-JĂ€hrigen gegen Sabalenka im sechsten Duell. Schon ihr Auftaktmatch beim Saison-Finalturnier der besten acht Tennis-Frauen des Jahres gegen die Kasachin Jelena Rybakina hatte Pegula in zwei SĂ€tzen gewonnen.

