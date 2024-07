Djokovic-Demontage statt Rekord: Tennis-Star Alcaraz holt Wimbledon-Titel

Dass Novak Djokovic in Wimbledon Finalluft schnuppern durfte, war nach seiner Meniskus-OP vor wenigen Wochen vielleicht die größte Sensation. Dass es von ihm zumindest in den ersten beiden Sätzen nur heiße Luft gab, lag aber auch an einem blendend aufgelegten Carlos Alcaraz .

In der Neuauflage des Vorjahresfinales, das wesentlich höheren Spannungsgehalt hatte, siegte der spanische Titelverteidiger 6:2, 6:2 und 7:6(4). Djokovic kam erst so richtig auf, als das Spiel schon vorbei schien. Am Ende blieb doch eine klare Niederlage. Zuletzt passierte dies in diesem Ausmaß 2020, als der mittlerweile 24-fache Grand-Slam-Sieger im Endspiel der French Open gegen Alcaraz’ Landsmann Rafael Nadal mit 0:6, 2:6 und 5:7 unterging. Dafür war Nole der bisher letzte Mann, der ein Finale beim größten Rasenturnier in drei Sätzen gewann – 2018 gegen den Südafrikaner Kevin Anderson.