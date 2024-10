4.000 Punkte aufgeholt: Neue Nummer eins im Tennis

Aryna Sabalenka (9.706 Punkte) hat Iga Swiatek (9.665) an der Spitze der Tennis-Weltrangliste abgelöst. Die Belarussin scheint im am Montag veröffentlichten Ranking vor der Polin auf, die das gesamte Jahr über mit teils großem Vorsprung auf der Topposition verbracht hatte. Sabalenka hatte bereits im Herbst 2023 für sieben Wochen am ersten Rang firmiert.

Swiatek spielte zuletzt bei den US Open und scheiterte dort im Viertelfinale, auf die folgenden Asien-Turniere verzichtete sie. Australian-Open-Gewinnerin Sabalenka hingegen triumphierte bei den US Open und auch beim WTA-1000-Turnier Wuhan und überholte schließlich ihre Konkurrentin, die nach ihrem Wimbledon-Triumph 4.224 Punkte Vorsprung gehabt hatte. Das Jahresfinish bei den WTA-Finals (2. - 9. November in Riad) bietet daher eine spannende Ausgangslage.