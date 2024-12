ÖTV-Kritik am Tennisweltverband: "Man hat es uns nicht leicht gemacht"

Während die meisten Tennis-Profis pausieren, hat Thomas Schweda alle Hände voll zu tun. Der Geschäftsführer des Österreichischen Tennisverbandes (ÖTV) musste in kürzester Zeit eine Location für das Davis-Cup-Heimspiel gegen Finnland am 31. Jänner/1. Februar finden.

Und der Wiener übt in dieser Hinsicht im Sport Talk auf kurier.tv Kritik am Internationalen Tennisverband (ITF), der die Auslosung später als gedacht vollzog, sie wurde noch einmal um zwei Wochen verschoben und ging erst Anfang Dezember über die Bühne. "Man muss die ITF da schon in die Pflicht nehmen. Vor allem für die kleineren Verbände ist es fast unmöglich, eine Veranstaltung zu schaffen, die neben dem sportlichen Erfolg auch eine wirtschaftliche Ausgeglichenheit bringt. Man hat es uns nicht leicht gemacht", sagt Schweda. Und klar ist, dass Österreich nicht wirklich mit einer günstigen Infrastruktur gesegnet ist.