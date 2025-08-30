Djokovic macht sich Sorgen: Das Alter lässt sich nicht ausspielen
Wie lange kann das noch gut gehen? Viele Tennis-Fans sind beunruhigt, wenn sie die Aussagen der spielenden Legende Novak Djokovic nach dem 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3 in der dritten Runde der US Open gegen den Briten Cameron Norrie hörten.
„Ehrlich gesagt bin ich besorgt. Heutzutage mehr als je zuvor“, sagte der 38-Jährige. „Obwohl ich wirklich sehr genau auf meinen Körper achte und viele Stunden auf und neben dem Platz investiere, um sicherzustellen, dass mein Körper fit ist und sich gut erholt.“
Doch der Serbe erfährt immer mehr am eigenen Körper, dass er das Alter nicht ausspielen kann. „Ich muss mich anpassen, wie ich an Training und Vorbereitung herangehe. Manchmal trainiere ich zwischen den Matches gar nicht, weil die Erholung wichtiger ist, als ein paar Bälle auf dem Platz zu schlagen.“ Djokovic ist der älteste Achtelfinalist bei den US Open seit Jimmy Connors im Jahr 1991.
Gegen Norrie griff sich der vierfache US-Open-Sieger am Ende des ersten Satzes an den unteren Rücken. Bevor er beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn aufschlug, verließ er das Arthur-Ashe-Stadium, um sich vom ATP-Physiotherapeut Clay Sniteman behandeln zu lassen.
Im Achtelfinale trifft Djokovic, dessen 24. und bislang letzter Grand-Slam-Sieg 2023 war, auf den 35-jährigen Jan-Lennard Struff, der schon als Sensation des Herrenbewerbs eingestuft werden kann. Struff, immerhin vier Jahre älter als Tennis-Pensionist Dominic Thiem, besiegte in New York den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) und steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale der US Open. Noch dazu startete der Deutsche das Turnier aus der Qualifikation heraus. Schon jetzt ist sicher, dass er nach den US Open einen großen Sprung macht und wieder in den Top-100 der Welt steht. Bereits in der zweiten Runde hatte er den Weltranglistenelften Holger Rune besiegt.
Neben dem Aus von Tiafoe schmerzt die US-Fans auch das Aus von Ben Shelton, der von vielen als Herausforderer für Sinner und Alcaraz angesehen wurde. Beim Duell mit dem Franzosen Adrian Mannarino verspürte der 22-Jährige einen Stich in der linken Schulter und musste vor dem fünften Satz aufgeben.
Lauf auf Mallorca
Juri Rodionov wärmt sich derzeit beim Rafa Nadal Open auf Mallorca für den Davis Cup in Debrecen gegen Ungarn auf. Der Österreicher gewann auf der Anlage des 22-maligen Grand-Slam-Turniersiegers drei Partien. Mit einem 6:7 (1), 7:6 (2), 7:6 (6) gegen den deutschen Qualifikanten Daniel Masur zog er ins Semifinale ein. „Es war eine harte Partie gegen einen guten Gegner. Insgesamt bin ich mit der Leistung sehr zufrieden“, sagte der Österreicher. Im Kampf um das Finale traf Rodionov auf den Litauer Edas Butvilas.
Für seinen Kollegen im Davis Cup Team geht es am Montag nach Tulln zu den NÖ Open. Lukas Neumayer, der im Vorjahr ins Finale kam, wird dort ebenso aufschlagen wie Joel Schwärzler. Dass er zwischen der Qualifikation von New York und dem Davis Cup in Debrecen (ebenfalls auf Hardcourt) ein Sandplatz-Turnier einstreut, stört Neumayer gar nicht. „Ich stelle mich generell sehr schnell um.“ Außerdem sei der Wechsel in die Halle in Ungarn auch leichter. „Es ist immer einfacher, von draußen in die Halle zu kommen, als umgekehrt“, sagte der 22-Jährige.
Kommentare