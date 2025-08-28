Top in New York: Ein Österreicher-Schützling ist die Überraschung bei den US Open

Der Qualifikant Jerome Kym steht bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier in der 3. Runde. Der Schweizer rang bei den US Open den als Nummer 30 gesetzten US-Mann Brandon Nakashima 4:6, 7:6, 7:5, 3:6, 7:6 nieder.

Trainiert wird Jerome Kym vom ehemaligen Davis-Cup-Spieler Markus Hipfl.