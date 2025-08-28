Tennis

Top in New York: Ein Österreicher-Schützling ist die Überraschung bei den US Open

Überraschung in New York: Jerome Kym
Der Schweizer Jerome Kym steht bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier in der 3. Runde.
Von Harald Ottawa
28.08.25, 09:13
Der  Qualifikant Jerome Kym steht bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier in der 3. Runde. Der Schweizer rang bei den US Open den als Nummer 30 gesetzten US-Mann Brandon Nakashima 4:6, 7:6, 7:5, 3:6, 7:6 nieder.

Trainiert wird Jerome Kym vom ehemaligen Davis-Cup-Spieler Markus Hipfl. 

In seinem ersten Fünfsatz-Match überhaupt zeigt sich Kym, die Nummer 175 der Welt, nervenstark. Nach 4:23 Stunden gewinnt er das entscheidende Match-Tiebreak des fünften Satzes 10:8. In der 3. Runde trifft er auf den Vorjahresfinalisten und Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz.

Hipfl trainiert seit Kurzem auch Joel Schwärzler, der ab Montag beim Challenger in Tulln aufschlägt. Zudem spielt Kym oft Doppel mit Hipfls Neffen Nico Hipfl. 

