Finaleinzug bei Rafa Nadal: Rodionov kommt vor dem Davis Cup in Form

Juri Rodionov wärmt sich derzeit beim Rafa Nadal Open auf Mallorca für den Davis Cup in Debrecen gegen Ungarn auf. Der Österreicher gewann auf der Anlage des 22-maligen Grand-Slam-Turniersiegers vier Partien. Mit einem 5:7, 6:2, 6:1 gegen den Litauer Edas Butvilas zog er am Samstag ins Finale ein und könnte drei Wochen nach Bonn den nächsten Challenger-Titel holen. Es wäre der insgesamt sein neunter Triumph auf Challenger-Niveau.

Vorbereitung in Tulln

Für seinen Kollegen im Davis Cup Team geht es am Montag nach Tulln zu den NÖ Open. Lukas Neumayer, der im Vorjahr ins Finale kam, wird dort ebenso aufschlagen wie Joel Schwärzler. Dass er zwischen der Qualifikation von New York und dem Davis Cup in Debrecen (ebenfalls auf Hardcourt) ein Sandplatz-Turnier einstreut, stört Neumayer gar nicht. „Ich stelle mich generell sehr schnell auf die Bedingungen ein.“ Außerdem sei der Wechsel in die Halle in Ungarn auch leichter. „Es ist immer einfacher, von draußen in die Halle zu kommen, als umgekehrt“, sagte der 22-Jährige.