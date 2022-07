Tennis in Hamburg: "Doppelt so viel Arbeit" mit Frauen und Männern

Sandra Reichel hat als Turnierdirektorin des Hamburger Tennis-Doppels alle Hände voll zu tun, auch der Kopf raucht zuweilen. Da gilt es nicht nur, Tennisspieler und -spielerinnen von Weltklasseformat zu betreuen, sondern auch Gäste: Am Mittwoch ließen sich oberösterreichische Landespolitiker zwar nicht an der Nase, aber zumindest durch die Anlage am Rothenbaum herumführen. Eine der unzähligen Aufgaben, die die 51-Jährige zu bewältigen hat.